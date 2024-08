Sport in tv oggi (mercoledì 7 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 7 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Le Olimpiadi di Parigi continuano a monopolizzare la scena nella loro seconda settimana di gare. Andando oltre, il tennis si prende il suo spazio in Canada, con i tornei di Montreal (uomini) e Toronto (donne). Tanta Italia in campo, ovvero Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi in singolare, mentre Jannik Sinner sarà nuovamente di scena in doppio con il britannico Jack Draper.

Da seguire poi la terza tappa della Vuelta a Burgos e la quarta frazione dell’Arctic Race of Norway, senza dimenticare le amichevoli di calcio, trampolino per l’inizio della stagione ufficiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 7 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DELLA GIORNATA DELLE OLIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 7 agosto

13.12 Ciclismo, Vuelta a Burgos: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Basket femminile, Europei U18: Italia vs Ungheria – Diretta streaming sul canale Youtube della FIBA.

16.40 Ciclismo, Arctic Race of Norway: quarta tappa – Diretta streaming dalle 16.25 su Discovery+.

17.00 Tennis, ATP Montreal 2024: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs McDonaldi 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Darderi vs Paul 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Cobolli vs Auger-Aliassime 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Sinner/Draper vs Bublik/Shelton 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Toronto 2024: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Cocciaretto vs Krueger 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

20.30 Calcio, Amichevole: Inter vs Al Ittihad – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Amichevole: Lazio vs Southampton – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Volley femminile, Europei U20 2024: Italia vs Serbia – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball Ireland.