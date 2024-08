Sport in tv oggi (mercoledì 21 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 21 agosto, si preannuncia una lunga giornata di sport che si protrarrà anche in nottata a causa del fuso orario americano. Prosegue infatti lo swing statunitense del tennis con il secondo turno delle qualificazioni per gli US Open e gli ottavi di finale di altri tornei del circuito maggiore come l’ATP di Winston-Salem ed i WTA di Cleveland e Monterrey.

Nel pomeriggio i riflettori saranno puntati principalmente sul ciclismo con diverse gare e soprattutto la quinta frazione della Vuelta a España da Fuente del Maestre a Siviglia. In serata ci sarà spazio inoltre per altre quattro sfide d’andata degli spareggi di Champions League di calcio e per il quarto di finale dell’Europeo U16 di basket femminile tra Italia e Belgio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 21 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 21 agosto

11.20 Ciclismo, Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming

14.05 Ciclismo, Giro di Germania: prologo – Diretta streaming su Discovery+

14.20 Ciclismo, Tour de l’Avenir: terza tappa – Diretta streaming su Discovery+

14.30 Ciclismo, Vuelta a España: quinta tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN

17.00 Tennis, US Open: qualificazioni, secondo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

17.00 Tennis, WTA Cleveland: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.55) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

17.30 Ciclismo femminile, Tour de l’Avenir: prologo – Diretta streaming su Discovery+

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (dall’1.00 di notte in poi) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

20.30 Basket femminile, Europei Under 16: Italia-Belgio (quarti di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

21.00 Calcio, Champions League: Dinamo Kiev-Salisburgo (playoff andata) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Malmoe-Sparta Praga (playoff andata) – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Midtjylland-Slovan Bratislava (playoff andata) – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Young Boys-Galatasaray (playoff andata) – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.30 Surf, World League Championship Tour: terza giornata a Cloudbreak – Diretta streaming su Discovery+

23.30 Tennis, WTA Monterrey: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (dall’1.00 di notte in poi) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now