Sport in tv oggi (martedì 13 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 13 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis quest’oggi, con il torneo di Cincinnati a catalizzare l’attenzione. Il Masters1000 sul cemento dell’Ohio vedrà i tennisti italiani coinvolti. Ci saranno gli esordi di Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi e soprattutto di Lorenzo Musetti. Quest’ultimo, bronzo nel torneo olimpico di tennis, sarà atteso a una prova di verifica complicata su una superficie che non ha mai amato particolarmente.

Fari puntati anche sul ciclismo con il Giro di Polonia e in particolare il Tour de France femminile che proporrà due tappe. Vedremo come le due frazioni andranno a modificare la classifica generale della celebre corsa a tappe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 13 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 13 agosto

09.30 Ciclismo femminile, Tour de France Femmes: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Ciclismo, Tour du Limousin: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

13.39 Ciclismo, Giro di Polonia: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

15.30 Ciclismo femminile, Tour de France Femmes: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Tabilo 1° match e inizio alle 17.00 italiane; Musetti vs Jarry 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW.

(Cocciaretto vs Montgomery 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

20.30 Calcio, Amichevole (Trofeo Silvio Berlusconi): Milan vs Monza – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.