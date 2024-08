Sport in tv oggi (lunedì 26 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 26 agosto, una nuova settimana di sport si apre con una giornata caratterizzata da pochi eventi di rilievo in cui i riflettori saranno puntati soprattutto su Flushing Meadows per l’inizio dello US Open 2024, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis. Si comincia sui campi in cemento di New York con i primi match di primo turno nel main draw di singolare maschile e femminile.

Day-1 con impegnati ben 6 giocatori italiani: Luca Nardi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Matteo Berrettini con l’iberico Albert Ramos Vinolas, Lorenzo Musetti contro il big server americano Reilly Opelka, Luciano Darderi con l’argentino Sebastian Baez, Lucia Bronzetti contro l’emergente neozelandese Lulu Sun e Martina Trevisan con la mancina statunitense Taylor Townsend.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 26 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 26 agosto

13.30 Volley, Europei Under 20: Italia-Israele – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV

17.00 Tennis, US Open: primo turno (1° match sul campo 14 Luca Nardi-Roberto Bautista Agut, 2° match sul 7 Matteo Berrettini-Albert Ramos Vinolas, a seguire Lorenzo Musetti-Reilly Opelka, 3° match sul 17 Martina Trevisan-Taylor Townsend, 4° match sull’11 Lucia Bronzetti-Lulu Sun, 4° match sul 4 Luciano Darderi-Sebastian Baez) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Como – Diretta streaming su DAZN

19.00 Volley, Mondiali Under 17: Italia-Argentina – Diretta streaming su VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Hellas Verona-Juventus – Diretta streaming su DAZN

21.30 Calcio, Liga: Villareal-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN