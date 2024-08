Sport in tv oggi (lunedì 12 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sono appena terminate le Olimpiadi, eppure lo sport prosegue subito con grandi eventi e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 12 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP di Montreal, WTA di Toronto ed il combined di Cincinnati, il ciclismo con il Tour de Pologne, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio con la Coppa Italia.

A Cincinnati si completeranno le qualificazioni, che vedranno protagonisti Lorenzo Sonego nel torneo maschile e Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nel tabellone femminile, ma scatterà anche il primo turno maschile e scenderà subito in campo Flavio Cobolli.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 12 agosto

12.45 Ciclismo femminile, Tour de France: 1a tappa, Rotterdam-The Hague (123 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

12.50 Ciclismo, Tour de Pologne: 1a tappa, Wrocław-Karpacz (156.1 km) – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: qualificazioni e 1° turno (1° turno: 3° match dalle 17.00, non prima delle 21.00 Cobolli-Paul; qualificazioni: 2° match dalle 17.00, non prima delle 18.30 Sonego-Munar) – Tennis TV

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: qualificazioni (qualificazioni: 2° match dalle 17.00 Bronzetti-Sun; 3° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Trevisan-Montgomery) – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Calcio, Coppa Italia: Frosinone-Pisa – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio, Coppa Italia: Lecce-Mantova – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

20.45 Calcio, Coppa Italia: Salernitana-Spezia – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

21.15 Calcio, Coppa Italia: Cagliari-Carrarese – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

00.00 Tennis, WTA Toronto: finale, Pegula-Anisimova – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

Non prima delle 01.30 Tennis, ATP Montreal: finale, Rublev-Popyrin – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV