Sport in tv oggi (giovedì 22 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla stessa tappa della Vuelta a España 2024, assisteremo a una frazione mossa e soprattutto le attenzioni saranno rivolte all’arrivo in salita a Yunquera. In primo piano i preliminari dell’America’s Cup di vela a Barcellona, con Luna Rossa che sfida subito Team New Zealand. In primo la tappa di Diamond League di atletica a Losanna, i tornei di tennis in corso, tra cui le qualificazioni agli US Open 2024 e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 22 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 22 agosto

12.00 Basket 3×3, Europe Cup: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

12.59 Ciclismo, Vuelta a España 2024: sesta tappa – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Ciclismo, Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine 2024: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13.30 F1, GP Olanda 2024: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Vela, America’s Cup: regate preliminari – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e su NOW.

14.00 Ciclismo femminile, Tour de l’Avenir: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.05 Ciclismo, Giro di Germania: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.15 Golf, BMW Championship: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.45 Ciclismo, Tour de l’Avenir 2024: quarta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2024: turno decisivo – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bellucci vs Majchrzak 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cleveland: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 01.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Tennis, US Open 2024: sorteggio tabelloni – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Tennis, WTA Monterrey: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 01.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

19.45 Atletica, Diamond League Losanna 2024 – Diretta tv dalle 20.00 su Rai 3 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Conference League: Fiorentina vs Puskas Akademia – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 01.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Kotov 1° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

21.00 Surf, World League Championship Tour (Cloudbreak): quarta giornata – Diretta streaming su Discovery+.