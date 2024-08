Sport in tv oggi (giovedì 15 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 15 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al tennis con il Masters 1000 di Cincinnati e il WTA 1000 di Cincinnati: tanti italiani scenderanno in campo sul cemento statunitense. Ci sarà da divertirsi con il ciclismo tra Giro di Polonia, Giro di Danimarca, Tour of Leuven e il Tour de France femminile.

Gli appassionati di golf potranno divertirsi con il Real Czech Masters e il FedEx St. Jude Championship. In serata due partite della Liga apriranno a tutti gli effetti la stagione di calcio per i club. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 15 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 15 agosto

08.00 GOLF (DP World Tour) – D+D Real Czech Masters, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 CICLISMO – Turul Romaniei, seconda tappa: Alba Iulia-Paltinis (non è prevista diretta tv/streaming)

12.05 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, quinta tappa: Bastogne-Amnéville (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

12.15 CICLISMO – Giro di Polonia, quarta tappa: Kudowa Zdroj-Prudnik (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CICLISMO – Giro di Danimarca, seconda tappa: Ringkoebing-Vejle (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 16.30; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.30)

12.45 CICLISMO – Tour du Limousin Perigord, terza tappa: La Riviere de Mansac-Argentat Xaintrie Val Dordorgne (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.20)

14.00 CICLISMO – Tour of Leuven (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

14.00 GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

17.00 TENNIS – Masters 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Getafe (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Girona (diretta streaming su DAZN)