Sport in tv oggi (domenica 25 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport prosegue con i grandi eventi e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 25 agosto: in programma il ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con la Serie A, i motori con la F1 ed il Motocross, la vela con le regate preliminari dell’America’s Cup, l’atletica con la Diamond League in Silesia.

Il Mondiale di F1 2024 vedrà andare in archivio il quindicesimo atto stagionale: la gara del GP d’Olanda, in programma a Zandvoort, per la Ferrari segnerà il momento della riscossa dopo un fine settimana fino a questo momento molto negativo.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2024: in programma a Frauenfeld c’è il GP di Svizzera, sia per la MXGP che per la MX2.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 25 agosto

10.25 Motocross, GP Svizzera: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.35 Ciclismo, Bretagne Classic Ouest France, Plouay-Plouay(259.8 km) – 12.40 discovery+

10.45 Motocross, GP Svizzera: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Ciclismo, Giro di Germania: 4a tappa, Annweiler am Trifels-Saarbrücken(182.7 km) – 15.05 discovery+

12.50 Ciclismo, Vuelta a España: 9a tappa, Motril – Granada (178.5 km) – 14.30 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Motocross, GP Svizzera: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

14.00 Atletica, Diamond League Silesia – 16.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 16.15 Rai 3 HD, Rai Play

14.00 Vela, America’s Cup: regate preliminari, round robin e finale – Canale 20, Sky Sport Max, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

14.15 Motocross, GP Svizzera: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

15.00 F1, GP Olanda: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 18.00 differita TV8 HD, tv8.it

16.10 Motocross, GP Svizzera: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

17.10 Motocross, GP Svizzera: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: 2a giornata, Torino-Atalanta – DAZN, DAZN 1

18.30 Calcio, Serie A: 2a giornata, Fiorentina-Venezia – DAZN, DAZN 2

20.45 Calcio, Serie A: 2a giornata, Napoli-Bologna – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: 2a giornata, Roma-Empoli – DAZN, DAZN 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW