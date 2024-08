Sport in tv oggi (domenica 18 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport prosegue con i grandi eventi e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 12 agosto: in programma il tennis con il combined di Cincinnati, il ciclismo con la Vuelta a Espana, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio con la Serie A, i motori con la MotoGP ed il Motocross.

Italia protagonista nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo a partire dalle ore 17.00 italiane, ma inizierà comunque non prima delle ore 21.00 italiane.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale: per il GP d’Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della sedicesima tappa della stagione 2024: in programma ad Arnhem c’è il GP d’Olanda, sia per la MXGP che per la MX2.

Domenica 18 agosto

09.40-09.50 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.45 Beach volley, Europei: 1a semifinale, Cottafava/Nicolai-Ehlers/Wickler – Eurovolley.tv, canale YouTube European Volleyball

10.25 Motocross, GP Olanda: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Beach volley, Europei: 1a semifinale – Eurovolley.tv, canale YouTube European Volleyball

10.45 Motocross, GP Olanda: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

11.50 Ciclismo, Tour of Denmark: 5a tappa, Roskilde-Gladsaxe (164.6 km) – 15.45 discovery+

12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

13.00 Ciclismo, Vuelta a España: 2a tappa, Cascais – Ourém (194 km) – 14.30 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Motocross, GP Olanda: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

13.40 Ciclismo, Tour de Pologne: 7a tappa, Wieliczka-Kraków (142.1 km) – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Beach volley, Europei: finale 3° posto – Eurovolley.tv, canale YouTube European Volleyball

14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.05 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Ciclismo femminile, Tour de France: 8a tappa, Le Grand Bornand-Alpe d’Huez (149.9 km) – 16.00 discovery+, 17.30 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

14.15 Motocross, GP Olanda: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

15.00 Beach volley, Europei: finalissima – Eurovolley.tv, canale YouTube European Volleyball

16.00 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 1a tappa, Sarrebourg-Sarrebourg (cronometro individuale, 7.1 km) – 17.00 discovery+

16.10 Motocross, GP Olanda: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 19.30 Sky Sport Uno

17.10 Motocross, GP Olanda: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: 1a giornata, Bologna-Udinese – DAZN, DAZN 1

18.30 Calcio, Serie A: 1a giornata, Verona-Napoli – DAZN, DAZN 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Tennis, ATP Winston-Salem, qualificazioni e 1° turno – Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: 1a giornata, Cagliari-Roma – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Calcio, Serie A: 1a giornata, Lazio-Venezia – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

21.00 Tennis, ATP Cincinnati: semifinali (3° match dalle 17.00, non prima delle 21.00 Sinner-Zverev) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV