Sonego-Paul oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Inizia l’avventura di Lorenzo Sonego agli US Open 2024. Il tennista torinese arriva carico a mille dopo aver alzato al cielo il trofeo di Winston-Salem, il quarto della sua carriera, e si propone come una vera e propria variabile impazzita per la sua sfida di debutto contro Tommy Paul, padrone di casa e numero 14 del seeding.

Il giocatore a stelle e strisce torna in campo a distanza di due settimane; la sua campagna sul cemento non è stata proprio brillante, perdendo al secondo turno a Montreal con Brandon Nakashima e al primo match a Cincinnati con Flavio Cobolli. Paul e Sonego si ritrovano in campo a distanza di tre anni: le loro due sfide nel circuito sono datate 2021, con il successo dello statunitense a Rotterdam (6-4 7-6) e dell’azzurro a Cincinnati (7-6 6-2); l’attuale numero 14 del tabellone sarebbe avanti se aggiungiamo anche la finale ITF di Lecco nell’ormai lontano 2015.

Il match tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul chiuderà il programma del Louis Armstrong Stadium come quinta ed ultima sfida dalle ore 17.00 italiane, la seconda del piano serale dopo quella tra Bianca Andreescu e Jasmine Paolini che inizierà non prima dell’1.00 italiana della notte tra il 27 ed il 28 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis Plus (che si attiva con la freccia in su del telecomando su smart tv abilitata per l’HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-PAUL, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

17.00 D. Collins (11)-C. Dolehide (1° turno donne)

J. Ostapenko (10)-N. Osaka (1° turno donne)

D. Lajovic-D. Medvedev (5) (1°turno uomini)

non prima dell’1.00 B. Andreescu-J. Paolini (5) (1° turno donne)

L. Sonego-T. Paul (14) (1° turno uomini)

