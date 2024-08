Sonego-Goffin oggi, ATP Winston-Salem 2024: programma, orario, tv, streaming

Oggi, venerdì 23 agosto, Lorenzo Sonego affronterà David Goffin nella prima semifinale dell’ATP di Winston-Salem. Sul cemento statunitense, il piemontese ha raggiunto un penultimo atto nel massimo circuito internazionale a distanza di un anno ed è un segnale molto confortante per lui in una stagione avara di soddisfazioni.

Pesante il successo nei quarti di finale contro Pavel Kotov. Il russo è dotato di un grande peso di palla e sa imprimere notevoli accelerazioni, pur non dotato di una grandissima mobilità. Sonego è stato in grado di rispolverare l’efficienza del proprio dritto, ma opposto a Goffin bisognerà alzare ulteriormente il suo livello.

In questa settimana il belga sembra tornato ai fasti di quando era tra i primi dieci: grande solidità con entrambi i fondamentali da fondo e buon rendimento alla battuta. Per Sonny, quindi, un test probante nel cammino che vuole portarlo alla Finale. 1-1 nei precedenti: il belga si era imposto nel 2021 a Montpellier, mentre l’azzurro ha prevalso nelle qualificazioni del Masters1000 di Montecarlo.

La partita tra Lorenzo Sonego e David Goffin, valida per le semifinali del torneo di Winston-Salem, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SONEGO-GOFFIN ATP WINSTON-SALEM 2024 OGGI

Venerdì 23 agosto

CAMPO CENTRALE – Inizio dalle 20.00 italiane

J. Murray/J. Peers vs J. Cash/R. Galloway

Non prima delle 22.00 italiane

L. Sonego [10] vs D. Goffin

Non prima delle 02.30 italiane di sabato 24 agosto

P. Carreno Busta [WC] vs A. Michelsen [11]

N. Lammons/J. Withrow [4] vs L. Pow/D. Suresh [WC]

PROGRAMMA SONEGO-GOFFIN ATP WINSTON-SALEM: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport