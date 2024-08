Softball, il sesto inning condanna Forlì. L’European Premier Cup resta nelle mani dell’Olympia Haarlem

Il Regno dei Paesi Bassi vince la doppia sfida a distanza con l’Italia nelle competizioni europee di softball. Dopo il clamoroso K.O rimediato da Saronno in Coppa delle Coppe contro le Sparks Haarlem, Forlì ha dovuto cedere il passo alle Olympia Haarlem, arrendendosi anche in questo caso sul finale a causa di un penultimo inning negativo. Un beffardo scherzo del destino che ha accumulato i due team nostrani.

Sono comunque le romagnole a smuovere per prime il tabellino, andando a segno nel secondo inning sfruttando un singolo di Onofri che manda a segno Frazier. Gli attacchi rimangono poi bloccati per altre due riprese per sbloccarsi al quinto, quando un fielder’s choice di Vigna porta il parziale sul 2-0, salvo poi subire la prima unità messa a referto dalle rivali, brave a reagire con un groundsout di Van Aalst.

Sul delicatissimo punteggio di 2-1, Forlì subisce al penultimo atto l’arrembaggio aggressivo delle olandesi: un singolo di Jawson pareggia infatti i conti, mentre Van Aalst trova il punto del 3-2, preludio del singolo da due punti di Crouwel, che consente all’Olympia di andare sul 5-2. Forlì prova a ricucire lo strappo, ma l’attacco non produce punti (sarà 3-7 il conto delle valide). Vince quindi ancora una la squadra di Haarlem, che conferma così il successo già siglato nell’edizione 2022.