Softball: Bollate sul velluto apre la semifinali di Serie A1 con un doppio successo. Saronno e Forlì si dividono la posta

Non arrivano particolari sorprese dalle prime quattro partite valide per le semifinali della Serie A1 2024 di softball, massimo Campionato italiano che si avvicina alla sua conclusione dopo una stagione contrassegnata da numerose pause, complice l’avvento di Mondiali, Coppe Europee e della rassegna continentale. Bollate ha infatti già indirizzato la serie contro Pianoro, mentre Forlì e Saronno si sono divise la posta.

Tutto facile per la MFK che, in gara-1, ha regolato le avversarie con un sonoro 12-3. Valanga di punti poi anche in gara-2, dove il tabellino si è fermato sul 10-1.

All’opposto invece la disputa tra Saronno e Forlì con due sfide tiratissime contrassegnate da due attacchi quasi fermi. Non a caso infatti nella prima partita a spuntarla sono state le romagnole, abili a passare per 2-3 sfruttando un sigillo messo a referto al quarto inning e due punti decisivi segnati al quinto. In gara-2 però la Inox Team è riuscita a ripristinare gli equilibri, trovando il successo per 1-0.

Gara-3 e Gara-4 si svolgeranno sabato 21 settembre.