Softball: settembre di Europei a Utrecht, Italia alla caccia del tredicesimo alloro continentale

Tra pochi giorni saranno al via gli Europei di softball per l’edizione 2024. Nelle precedenti 23 occasioni in cui la rassegna continentale si è svolta sempre una tra Italia e Paesi Bassi ha portato a casa la vittoria (ad oggi il conteggio è di 12-11 per le azzurre), con rare incursioni in finale di altre selezioni. A Utrecht, dal 1° al 7 settembre, si scoprirà se questo stato delle cose perdurerà o se ci sarà il colpo grosso da parte dei Paesi emergenti in Europa (Gran Bretagna, Cechia e Spagna in primis).

L’Italia si presenta a questo appuntamento sotto una doppia veste, che è quella di terza in carica dell’ultima rassegna continentale, quella del 2022, e contemporaneamente quella di squadra che ai Mondiali è stata vicinissima a piazzare un colpo storico contro il Canada. Il blocco azzurro sta pian piano rinnovandosi, inserendo nuove leve in luogo di giocatrici che hanno fatto la storia degli ultimi anni di softball azzurro.

Queste sono le chiamate da Federico Pizzolini per Utrecht: McKenzie Barbara, Laura Bigatton, Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Isabella Dayton, Felicia Di Pancrazio, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Giulia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Alice Nicolini, Erika Piancastelli, Alessandra Rotondo, Melany Sheldon, Christina Toniolo, Silvia Torre.

Per le azzurre, inserite nel gruppo Y, debutto domenica 1° settembre alle 17:30 contro la Gran Bretagna, poi ci sarà già lunedì il doppio impegno contro Israele alle 10:00 e contro la Grecia alle 17:30. La nuova formula prevede che, a questo punto, s’incontrino poi le prime dei gruppi C (martedì 3 alle 12:30) e B (mercoledì 4 alle 20:00). Quindi, Super Round, qui chiamato gruppo Z con altri tre incontri incrociati con chi viene dal gruppo Y, quindi le due finali che vanno per classifica.

Il tutto con i Paesi Bassi che cercheranno ancora una volta di arrivare al duello finale con le azzurre, se le circostanze lo permetteranno. Per il team orange gruppo X con Cechia, Spagna e Germania. Con la nuova formula, andiamo a ricordare i raggruppamenti con i quali ci saranno gli incroci.

In particolare, il gruppo Y (Italia) va a ricevere la prima di due gruppi da quattro, il C formato da Bulgaria, Finlandia, Slovacchia e Ucraina, e il B, del quale fanno parte Belgio, Malta e Polonia. Differentemente, il gruppo X (Paesi Bassi) si troverà ad incrociarsi con le prime del D (Austria, Croazia, Ungheria e Svezia) e A (Danimarca, Francia, Svizzera).