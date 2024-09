Softball: Italia imbattuta anche nel Super Round agli Europei! Ceche sconfitte, domani la finale

L’Italia, già certa di giocare la finale agli Europei di softball 2024, conclude il Super Round da imbattuta in quel di Utrecht. Le azzurre battono anche la Cechia con il punteggio di 7-2, e attendono ora Paesi Bassi o Gran Bretagna, in campo stasera per decidere la seconda finalista.

La partenza delle azzurre è di primissimo livello, con il primo inning che già regala tre punti, tutti con il doppio di Barbara che sfrutta in pieno le basi piene, occupate da Dayton, Piancastelli e Filler. Nei suoi quattro inning, in chiave difensiva, Bigatton lancia molto bene e concede molto poco alle ceche.

Il 5-0 arriva nella quarta ripresa, in modo quasi contestuale al cambio di lanciatrice (Chaloupkova per Mala). Con Koutsoyanopulos e Dayton in seconda e prima, Piancastelli colpisce profondo a destra per un doppio che crea le premesse per l’ulteriore allungo.

La squadra ceca prova a reagire in corrispondenza dell’ingresso di Nicolini per Bigatton al lancio; valide di Vackova e Molentova, ed è proprio la prima, assieme a Stejskalova, a portare a casa l’accorciamento delle distanze (5-2). L’Italia, però, controlla bene: Sheldon va a segno su lancio pazzo nella parte bassa dello stesso inning, poi basta un singolo a Elisa Cecchetti per portare Piancastelli, già protagonista di un doppio, al 7-2. Finisce così, e ora c’è l’attesa solo per l’avversaria, dato che l’orario della finale di domani (16:30) è certo.