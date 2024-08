Softball: Saronno vince la doppia sfida contro Forlì in Serie A1

Si avvia alla conclusione la regular season valida per il Campionato di Serie A1 2024 di softball, in lieve ritardo rispetto alla solita tabella di marcia a causa della lunga pausa imposta dai Campionati Mondiali 2024 andati in scena a Castions di Strada.

Poche sorprese nell’ultimo turno prima della seconda fase (che avrà una coda il prossimo 17 agosto con il recupero tra Macerata e Forlì), contrassegnato dal divertente scontro di alta classifica tra la seconda della classe Saronno e la terza Forlì. Una doppia sfida dove a spuntarla sono state le lombarde, imponendosi con il risultato di 1-3 in occasione del primo match e per 4-5 nel secondo.

Tutto facile poi per Caronno, abile ad avere la meglio sull’Old Parma per 6-0 e 7-0. Successo in scioltezza anche per Pianoro che, tra le mura amiche, ha archiviato la pratica Collecchio passando per 3-10 e per 0-11. Da menzionare infine anche la vittoria di Macerata, team che ha regolato le Metalco Thunders per 1-5 e 3-4.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL