Softball, l’Italia chiude al quinto posto la Coppa del Mondo U18. Decisivo il ko con i Paesi Bassi

Termina al quinto posto l’avventura della Nazionale italiana Under 18 di softball alla Coppa del Mondo 2024, rassegna andata in scena questa settimana in Cina. Le azzurrine infatti sono uscite sconfitte dal fondamentale match contro i Paesi Bassi, cedendo il passo per 3-2 e salutando così la possibilità di rientrare nella lotta per la top 4.

Il match è stato comunque condotto con personalità dalla compagine tricolore che, dopo aver subito tre punti alla terza ripresa, ha cercato di tornare in carreggiata negli ultimi due inning, non riuscendo però a pareggiare i conti. Al quarto infatti il binomio Colino-Milano timbra il 3-1, preludio del singolo di Di Pancrazio che manda Zumerle a segno. E’ l’ultimo squillo dell’attacco azzurro, malgrado le sei valide messe a referto.

Le nostre ragazze salutano quindi la terra asiatica dopo giorni molto complessi, contrassegnati dalle condizioni meteo avverse che hanno stravolto il programma ed il regolamento della competizione stessa. Malgrado le quattro sconfitte si è comunque visto un movimento molto vivo, che lascia ben sperare per il futuro.

A volare alle Finali, previste il prossimo anno, sono dunque Giappone e Cina, rispettivamente prima e seconda classificata. Terzo posto per Portorico, candidato a diventare una wild card, facendo perno sulla terza posizione conquistata lo scorso anno nella precedente Coppa del Mondo. Dal 29 agosto al 2 settembre andrà in scena a Dallas il Gruppo C, composto da Stati Uniti, Canada, Messico, Australia, Filippine e Irlanda. Nel Gruppo A sono invece già certe della qualificazione Cina Taipei e Repubblica Ceca.