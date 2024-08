Softball, l’Italia U18 cade al cospetto del Giappone nel primo match di Coppa del Mondo

Comincia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana Under 18 di softball, impegnata in questi giorni in Cina per la Coppa del Mondo di categoria. In occasione del match inaugurale disputato al Pingtan Softball Stadium le azzurrine si sono infatti dovute arrendere al cospetto del competitivo Giappone con il risultato di 0-10.

Una sfida partita subito in salita per le nostre ragazze, le quali hanno subito tre punti nel primo inning, per poi ritrovarsi con il parziale di 5-0 dopo il secondo. A seguito di una terza ripresa terminata con un nulla di fatto, le asiatiche hanno messo in ghiaccio l’incontro in occasione del quarto inning, dove hanno preso il largo mettendo a referto cinque sigilli per il 10-0 finale, al netto di otto valide.

L’Italia cercherà di ritornare in carreggiata già domani, dove è previsto il doppio incontro con il Perù e le padrone di casa della Cina.