Softball: una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla Coppa del Mondo U18

Una vittoria larga e una sconfitta di misura. Questo il bottino raccolto dalla Nazionale italiana under 18 di softball in occasione della seconda giornata di competizioni valida per la Coppa del Mondo 2024 di categoria, in fase di svolgimento in Cina.

Le azzurrine, scese in campo molto più tardi rispetto alla tabella di marcia iniziale, hanno trovato il primo successo della rassegna superando il Perù per 0-13. Un vero e proprio trionfo quelle delle nostre ragazze, abili a prendere il largo alla seconda ripresa, dove sono arrivati cinque punti, mettendo poi una serie ipoteca al match con un terzo big inning, dove hanno messo a referto ben otto sigilli.

Più combattuta la disputa con Porto Rico, risolta solo al terzo inning per merito di un singolo sulla prima base di Murria che ha consentito a Carrasquillo di andare a segno, condannando così la compagine azzurra al K.O.

Domani, sabato 17 agosto, l’Italia (al momento quarta in classifica con una vittoria e due sconfitte) affronterà la Cina e l’Olanda.