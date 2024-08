Softball: Forlì vince la prima sfida all’European Premier Cup 2024

Vittoria di personalità per Forlì nel primo match valido per l‘European Premier Cup 2024, competizione internazionale di softball in scena questa settimana a Castions di Strada. La compagine romagnola si è infatti imposta nel primo match superando il Neptuns per 5-1.

Una disputa cominciata in discesa per l’Italposa, capace di marcare subito due punti nel primo attacco grazie a un doppio da due sigilli di Cacciamani, che ha mandato a segno Moreland e Frazier. Al terzo inning le neerlandesi accorciano le distanze con un punto, prima però di subire l’allungo di Forlì che, alla quarta ripresa, prende il largo con un fuoricampo da tre messo a referto da Moreland, gesto che chiude definitivamente i conti.

Domani, martedì 20 agosto, l’Italposa sfiderà il Vienna Metrostars in una doppia sfida.