Snowboard, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di slopestyle: sei azzurri a Cardrona

Nell’inverno australe, in Nuova Zelanda, scatterà la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard park & pipe: a Cardrona si terrà infatti la prima tappa, dedicata allo slopestyle, con le qualificazioni previste sabato 31 agosto e la finale in programma domenica 1° settembre.

Il direttore tecnico dell’Italia, Bartolomeo Pala, ha convocato sei azzurri, equamente divisi tra uomini e donne: si tratta di Loris Framarin, Nicola Liviero, Ian Matteoli, Marilù Poluzzi, Matilde Pizzutto ed Emma Gennero, i quali saranno accompagnati dai tecnici Filippo Kratter e Francesco Ajolfi.

Gli azzurri, partiti alla volta della Nuova Zelanda sabato 17 agosto, resteranno in Oceania fino a sabato 21 settembre, quando torneranno in Italia dopo cinque settimane di allenamenti, sfruttando al meglio la stagione invernale dell’emisfero australe per preparare il calendario delle gare europee.