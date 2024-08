Pattinaggio artistico: consegnate a Parigi le medaglie del Team Event di Pechino 2022. Il caso Valieva è chiuso

Adesso lo possiamo dire. Dopo praticamente due anni e mezzo il caso riguardante Kamila Valieva si è ufficialmente chiuso. Ieri, mercoledì 7 agosto, durante le Olimpiadi di Parigi 2024 si è svolta la cerimonia di premiazione del Team Event della gara di pattinaggio di figura dei Giochi Invernali di Pechino 2022, il cui risultato è rimasto pendente a causa dello scandalo emerso dopo la positività della fuoriclasse russa a un test antidoping effettuato durante i Campionati Nazionali e scoperto proprio durante la rassegna a cinque cerchi invernale.

A decretare la parola “fine” a una delle storie più controverse della storia recente è stata la sentenza del CAS di Ginevra, il quale ha rigettato il ricorso presentato dal Canada che chiedeva di ottenere il terzo posto lamentando una mancata riallocazione degli altri partecipanti a seguito dell’eliminazione di Valieva.

Di fatto, il Tribunale Arbitrale Dello Sport ha confermato la classifica già ufficializzata dall’ISU che ha assegnato l’oro agli Stati Uniti (Nathan Chen, Madison Chock/Evan Bates, Madison Hubbell/Zachary Donohue, Alexa Knierim/Brandon Frazier, Vincent Zhoum Karen Chen) l’argento al Giappone ( Kaori Sakamoto, Shoma Uno, Wakaba Higuchi, Yuma Kagiyama, Riku Miura/Ryuichi Kihara, Misato Komatsubara/Tim Koleto) e il bronzo alla Russia (Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, Mark Kondratiuk).

Per ovvi motivi, al Champions Park di Parigi erano presenti soltanto le prime due compagini classificate, felici di poter finalmente mettere al collo una medaglia che, per tanti atleti, rappresenta il traguardo più significativo della carriera. La Russia ha recentemente contestato – e continuare a contestare – la decisione della Federazione Internazionale facendo appello a sua volta al CAS, riscontrando però un parere negativo.

“Tutti desideravamo poter festeggiare questa medaglia insieme come squadra, quindi è stato davvero fantastico poter venire tutti qui e condividere questo momento insieme – ha detto Nathan Chen, in nome del team USA – Come pattinatori siamo tutti atleti individuali: pattiniamo da soli, facciamo medaglie da soli, facciamo tutto questo da soli, non capita tutti i giorni di vivere momenti di collettività come questo. Ci alleniamo, gareggiamo e ci conosciamo da così tanti anni, siamo una famiglia.”

A fargli eco è il danzatore nipponico Tim Koleto: “Questi ultimi due anni e mezzo sono stati molto lunghi. Con la situazione Covid a Pechino non siamo riusciti a far venire le nostre famiglie i nostri amici di persona per vederci competere; quindi è davvero speciale poter festeggiare qui“. Di seguito il video della premiazione