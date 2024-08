Skateboard, Alex Sorgente si esalta ed è in finale nel park alle Olimpiadi!

Alex Sorgente supera il turno preliminare del park maschile dello skateboard con il terzo punteggio ed accede alla finale ad otto alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma sempre oggi, alle 17.30. Non ce la fa l’altro azzurro in gara, Alessandro Mazzara, che si classifica undicesimo.

Inserito nella terza batteria, Alex Sorgente inizia subito ottenendo 89.96 nella prima run, score che lo porta subito al quarto posto della classifica generale e che sarebbe già stato sufficiente per l’ingresso in finale. Nella seconda run, però, l’azzurro si migliora, ritoccando il proprio punteggio a 91.14, che vale il terzo posto assoluto.

Nessun atleta lo supera e quindi l’azzurro, che chiude con un modesto 12.33 nella terza run, del tutto ininfluente, è già certo del passaggio in finale ancor prima della quarta ed ultima heat, dato che sono solo cinque gli skater che potrebbero superarlo. Il suo score, però, resterà il terzo fino al termine dei preliminari.

Niente da fare per Alessandro Mazzara, il quale comunque non chiude molto lontano dal piazzamento utile per l’ultimo atto: l’azzurro è 11° con 83.17, ottenuto nella seconda run della prima batteria, dominata dall’australiano Keegan Palmer, primo con 93.78, e dallo statunitense Tom Schaar, secondo a quota 92.05.

I due sono anche gli unici a far meglio di Sorgente, mentre approdano alla finale anche l’altro statunitense Tate Carew, quarto con 90.42, l’altro australiano Keefer Wilson, quinto con 90.10, ed i brasiliani Pedro Barros, sesto a quota 89.24, Luigi Cini, settimo con 89.10, ed Augusto Akio, ottavo a quota 88.98.