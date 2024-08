Skateboard: Arisa Trew rompe l’egemonia giapponese e trionfa nel park alle Olimpiadi

Un’oceanica spezza l’incantesimo giapponese nello skateboard femminile. L’australiana Arisa Trew ha infatti trionfato nel park alle Olimpiadi di Parigi 2024, interrompendo così un’egemonia tutta a trazione nipponica che andava avanti fin da Tokyo 2020.

Una prestazione davvero particolare quella della classe 2010 che, in una gara contrassegnata da eccessiva monotonia da parte delle concorrenti, ha sparigliato le carte confezionando una terza run di altissimo profilo, contrassegnata da un grande flow e da una serie di trick originali, premiati dalla giuria con un poderoso 93.18.

Nulla ha potuto fare la più quotata del lotto, la giapponese Kokona Hiraki: la skater infatti malgrado sia stata l’ultima scendere sul tracciato non è riuscita a trovare quel quid in più per superare Trew, accontentandosi dopo Tokyo nuovamente dell’argento con lo score di 92.63. Un destino simile a quello della britannica Sky Brown, piazzatasi per la seconda volta consecutiva sul gradino più basso del podio ottenendo lo score di 92.31.

Domani, mercoledì 7 agosto, si disputerà la gara del park maschile, unico segmento in cui saranno della partita dei componenti della squadra azzurra, ovvero Alessandro Mazzara ed Alex Sorgente.