Sinner-Zverev può valere il n.1 a fine anno: ranking ATP e la Race parlano chiaro

Uno scontro per il vertice. Ha questi connotati il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il n.4 del ranking ATP e in ballo c’è tanto. In primis, Sinner vorrà cambiare la tendenza nello storico, considerando il 4-1 in favore del tedesco, a segno anche nell’ultima sfida degli ottavi di finale degli US Open 2023.

Inoltre, Zverev è uno dei rivali più qualificati per contendere a fine anno lo scettro all’altoatesino. Sascha, infatti, potrebbe prendersi la vetta della classifica se riuscisse nella doppia vittoria a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, con Jannik che però dovrebbe fare non meglio degli ottavi. Altro aspetto da considerare sono le scadenze in classifica di entrambi.

Il tedesco dovrà gestire fino a fine anno 1380 punti, mentre l’azzurro ne avrà ben 2360 e questo andrà assolutamente considerato nella lotta per il n.1 della classifica mondiale. Parlando invece della Race, ovvero della classifica di rendimento del 2024, il nostro portacolori svetta con 6800 punti, mentre Zverev è a quota 5715. Nel caso in cui riuscisse a prevalere in questo evento, si porterebbe a 6315, in seconda posizione a -485 dall’italiano.

Di conseguenza, il match odierno potrebbe dare il via a tanti spunti nelle graduatorie, rompendo il dualismo atteso con Carlos Alcaraz, che rischia di perdere posizioni proprio nei confronti del nativo di Amburgo se dovesse arrivare in fondo.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 9160

2 Novak Djoković SRB 7460

3 Carlos Alcaraz ESP 7360

4 Alexander Zverev GER 7035

5 Daniil Medvedev RUS 6275

6 Andrey Rublev RUS 4805

7 Hubert Hurkacz POL 4055

8 Casper Ruud NOR 3855

9 Grigor Dimitrov BUL 3655

10 Alex de Minaur AUS 3445

RACE AGGIORNATA

1 Jannik Sinner ITA 6800

2 Carlos Alcaraz ESP 5960

3 Alexander Zverev GER 5715

4 Daniil Medvedev RUS 4020

5 Casper Ruud NOR 3595

6 Andrey Rublev RUS 3280

7 Novak Djoković SRB 3160

8 Alex de Minaur AUS 2905