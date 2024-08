Sinner-Tabilo oggi in tv, ATP Montreal 2024: orario, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi negli ottavi di finale del Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese l’altoatesino (n.1 del mondo) giocherà contro il cileno Alejandro Tabilo, vittorioso ieri contro l’altro italiano Lorenzo Sonego in maniera piuttosto netta. Una partita non semplice per il pusterese, opposto al mancino sudamericano.

Nella partita contro il croato Borna Coric Sinner ha fatto vedere una buona varietà di gioco, ma dovrà salire di livello in termini di percentuale di prime al servizio ed avere maggior continuità con questo fondamentale. Un aspetto importante perché opposto a un giocatore come Tabilo che fa della combinazione servizio-dritto un punto di forza.

Non ci sono precedenti tra i due e questo fattore peserà nello sviluppo del confronto. Non sarà facile per Sinner soprattutto leggere il servizio del suo avversario che, essendo mancino, potrebbe dare delle rotazioni importanti con la battuta e i colpi da fondo.

La sfida degli ottavi di finale di Jannik Sinner e Alejandro Tabilo nel Masters1000 di Montreal sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-TABILO ATP MONTREAL 2024

Venerdì 9 agosto

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis AUS vs [4] Hubert Hurkacz POL

2. Nuno Borges POR vs [PR] Kei Nishikori JPN

3. [1] Jannik Sinner ITA vs [15] Alejandro Tabilo CHI

4. [13] Holger Rune DEN vs [2] Alexander Zverev GER (non prima ore: 01:00)

5. [6] Casper Ruud NOR vs Sebastian Korda USA OR [9] Taylor Fritz USA

