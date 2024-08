Sinner prende provvedimenti: fisioterapista e preparatore atletico non faranno più parte dello staff

Jannik Sinner ha licenziato Umberto Ferrara e Giacomo Naldi: agli US Open, che inizieranno lunedì 26 agosto e si concluderanno domenica 8 settembre, sarà affiancato esclusivamente da Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Il numero 1 del mondo ha infatti deciso di chiudere il proprio rapporto con il preparatore atletico e con il fisioterapista: sono stati i legali del tennista italiano a inviare la comunicazione ufficiale ai due professionisti.

La decisione si è rivelata inevitabile, dopo la positività al Clostebol dovuta a un contatto accidentale con il Trofodermin, la crema acquistata da Ferrara a Bologna e poi utilizzata da Naldi per curare una ferita al dito della mano sinistro, con la quale ha poi trattato il corpo del fuoriclasse altoatesino provocandone il contatto con la crema proibita. La collaborazione di Sinner con Ferrara e Naldi si chiude dopo un paio di anni ricchi di successi, tra cui spiccano gli Australian Open, i tre Masters 1000, la Coppa Davis e il numero 1 del ranking ATP.

Ferrara curava i muscoli, la preparazione atletica e altri aspetti riguardanti il fisico di Jannik Sinner. Fu proprio il bolognese, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, a suggerire il nome di Naldi dopo che l’azzurro aveva rimediato un infortunio alla caviglia a Sòfia e l’atleta si era fidato, tanto da ingaggiare il fisioterapista che per seguire il tennista ha lasciato la Virtus Bologna. In occasione dell’ultimo Slam della stagione Jannik Sinner si affiderà ai fisioterapisti messi a disposizione dall’ATP.