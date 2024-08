Sinner-O’Connell oggi, US Open 2024: programma, orario, tv, streaming

Oggi, sabato 31 agosto, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare l’australiano Chris O’Connell nel terzo turno degli US Open 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) punta a conquistare il pass per gli ottavi di finale, approdando così nella seconda settimana dello Slam a New York. Sarà da capire quale sarà la condizione del pusterese, finora non scintillante.

Sinner, vittorioso contro gli americani Mackenzie McDonald e Alex Michelsen, ha messo in evidenza delle criticità, specialmente nella gestione dei turni al servizio. Una discontinuità dovuta al periodo di forma non eccelsa, per quanto è accaduto in avvicinamento al torneo. Di sicuro, la sentenza di assoluzione per il caso doping a Indian Wells è stato da un lato una liberazione e dall’altra una non semplice convivenza con l’ambiente circostante.

Contro O’Connell sarà necessario avere un rendimento più consistente, al fine di disinnescare da subito le trame di gioco del suo avversario. Un tennista d’attacco l’australiano, dotato di una buona mano nei pressi della rete e molto abile nell’esecuzione del rovescio a una mano. Jannik ha un ricordo anche recente rispetto all’ultimo scontro diretto, ovvero nel torneo di Miami di quest’anno, favorevole all’azzurro.

La partita tra Jannik Sinner e Chris O’Connell, valida per il terzo turno degli US Open 2024, sarà la seconda a tenersi sul campo dell’Arthur Ashe Stadium (inizio programma dalle 18.00 italiane), preceduta dalla sfida del singolare femminile tra Pegula e Bouzas Maneiro. La trasmissione del confronto sarà offerta in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-O’CONNELL OGGI US OPEN 2024

Sabato 31 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

J. Bouzas Maneiro ESP vs J. Pegula USA

J. Sinner ITA vs C. O’Connell AUS

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

I. Swiatek POL vs A. Pavlyuchenkova

F. Cobolli ITA vs D. Medvedev

PROGRAMMA SINNER-O’CONNELL US OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport