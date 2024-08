Sinner ha meno punti da difendere agli US Open: il confronto con Zverev, Alcaraz e Djokovic

I primi 4 del ranking ATP non giocheranno il torneo di Winston-Salem, che scatterà quest’oggi, l’ultimo prima degli US Open: al termine del torneo di Cincinnati sapremo con precisione quale sarà la fisionomia della classifica mondiale prima dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Al momento è già certo che né il serbo Novak Djokovic, né lo spagnolo Carlos Alcaraz, potranno scavalcare Jannik Sinner in vetta alla classifica mondiale al termine degli US Open: a New York, infatti, il balcanico perderà i 2000 punti della vittoria del 2023, mentre l’iberico ne scarterà 720, essendosi fermato in semifinale nel 2023.

L’unico virtualmente ancora in grado di scavalcare Sinner, infatti, è il tedesco Alexander Zverev: per riuscirci, però, il teutonico dovrebbe vincere il torneo sia a Cincinnati che agli US Open, salendo così a quota 9275, mentre Sinner, che ripartirebbe a New York da quota 8980, non dovrebbe andare oltre gli ottavi di finale.

L’azzurro in classifica, infatti, scarterà i 180 punti guadagnati con gli ottavi dello scorso anno, mentre il tedesco ne perderà 360, essendosi spinto fino ai quarti nel 2023: per tenere in vita le proprie ambizioni di numero 1 ATP, però, Zverev, dovrà prima battere Sinner a Cincinnati e poi vincere il torneo, ripetendosi anche a New York.

RANKING UFFICIALE MARTEDI’ 13 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8770

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 7950

4 Alexander Zverev 6995

RANKING VIRTUALE DOMENICA 18 AGOSTO

1 Jannik Sinner 9160 (+390, in semifinale a Cincinnati)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000, assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-590, eliminato a Cincinnati)

4 Alexander Zverev 7035 (+40, in semifinale a Cincinnati)

RANKING VIRTUALE SENZA I PUNTI DEGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 8980 (-180)

2 Novak Djokovic 5460 (-2000)

3 Carlos Alcaraz 6630 (-720)

4 Alexander Zverev 6675 (-360)