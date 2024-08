Sinner difende 1000 punti nell’ATP di Montreal: le proiezioni di classifica e il vantaggio su Djokovic

Da domani, martedì 6, a lunedì 12 agosto andrà in scena il torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a Montreal: il tabellone a 56 concede un bye al primo turno per le prime otto teste di serie, tra le quali ovviamente c’è Jannik Sinner.

Il numero 1 del seeding e del mondo lo scorso anno vinse il torneo che si giocò a Toronto, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dovrà difendere lungo questa settimana: l’azzurro nella classifica mondiale ripartirà da quota 8570, mentre non saranno al via i suoi più immediati inseguitori.

Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ieri protagonisti della finale olimpica, non saranno infatti presenti in Canada: il balcanico anche lo scorso anno non era in gara a Toronto, e dunque non perderà punti, restando a quota 8460.

L’iberico, invece, lo scorso anno uscì di scena ai quarti, e dunque dovrà rinunciare ai 180 punti del 2023: lo spagnolo, dunque, scenderà dagli attuali 8130 a 7950. Sinner, in parole povere, partirà con 110 punti di margine su Djokovic e 620 su Alcaraz.

RANKING VIRTUALE AL 5 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8570

2 Novak Djokovic 8460 (-110, assente a Montreal)

3 Carlos Alcaraz 7950 (-620, assente a Montreal)

PROIEZIONI JANNIK SINNER A MONTREAL

Punti lunedì 5 agosto: 9570.

Punti da scartare martedì 13 agosto: 1000 (Masters 1000 Toronto 2023).

Punti da incamerare martedì 13 agosto: quelli di Montreal.

Punti in caso di eliminazione ai sedicesimi: 8580.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 8670.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 8770.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 8970.

Ranking in caso di passaggio in finale: 9220.

Ranking in caso di vittoria finale: 9570.