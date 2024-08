Simone Biles non ha salutato la giuria alle Olimpiadi: spiegata l’ultima penalità alla trave, il punteggio abbassato

Simone Biles ha conquistato tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: gara a squadre, concorso generale individuale, volteggio. La fuoriclasse statunitense sperava di poter completare il pokerissimo, ma tra trave e corpo libero non è stata impeccabile: sui 10 cm è caduta e non è riuscita a salire sul podio nella gara vinta dalla nostra Alice D’Amato, al quadrato è invece uscita di pedana per due volte e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade.

Simone Biles aveva ottenuto il punteggio di 13.100 alla trave: 6.2 la nota di partenza, 7.2 per l’esecuzione a causa della caduta, tre decimi di penalità neutra e punteggio complessivo di 13.100, venendo relegata al quinto posto. Ci si chiedeva a cosa fosse dovuta quella penalità, visto che non si erano registrate delle infrazioni di tempo: è risalita sull’attrezzo dopo la caduta in maniera corretta e aveva completato l’esercizio nei limiti previsti.

A spiegare cos’è successo è stata direttamente Donatella Sacchi, Presidente del Comitato Tecnico Internazionale: “La Biles, forse non preparata alla caduta, si è un po’ disunita ed ha mancato di presentarsi alla giuria, al termine della routine, e questo le è costato una penalità neutra di 0.3 che l’ha portata più giù in classifica”. A onor del vero non sarebbe cambiato nulla: Simone Biles avrebbe chiuso con un riscontro di 13.400 e sarebbe stata sempre quinta, visto che Rebeca Andrade aveva ottenuto 13.933.