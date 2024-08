Simone Biles esalta la ginnastica italiana: “D’Amato ed Esposito saranno un esempio per le giovani”

Simone Biles si era presentata in pedana per conquistare due medaglie d’oro nella giornata che ha fatto calare il sipario sulle gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la fuoriclasse statunitense non è riuscita a raggiungere il grande obiettivo della vigilia. Dopo essersi imposta nella gara a squadre, nel concorso generale individuale e al volteggio, il pokerissimo è sfumato a causa di errori non comuni per l’icona della Polvere di Magnesio: piede a terra dopo un elemento acrobatico sui 10 cm e doppia uscita di pedana al quadrato.

Giù dal podio alla trave dove si è imposta Alice D’Amato e argento al corpo libero alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade. L’americana non è così riuscita a portare a casa l’ottavo e il nono oro a cinque cerchi della propria carriera, grazie a cui avrebbe raggiunto la ginnasta sovietica Larisa Latynina e la nuotatrice statunitense Katie Ledecky in testa alla classifica delle donne più vincenti di sempre alle Olimpiadi. Ci potrebbe riprovare a Los Angeles 2028, opzione che la 27enne non ha disdegnato.

Simone Biles ha avuto modo di esaltare la ginnastica artistica italiana, commentando i risultati conseguiti da Alice D’Amato e Manila Esposito, rispettivamente prima e terza alla trave. La capitana degli USA ha speso parole al miele nei confronti della genovese e della campana, che spera possano essere un’ispirazione per le generazioni future: “Sono super eccitata ed orgogliosa per loro. Hanno fatto un esercizio fantastico e saranno d’esempio per le giovani ginnaste italiane“.