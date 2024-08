Scherma, Italia presa in giro: a Hong Kong offrono l’ananas sulla pizza e deridono Macchi

Ormai quattro giorni fa Filippo Macchi era stato derubato di una sacrosanta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, subendo un autentico furto sportivo. Lo schermitore si trovava in vantaggio per 14-12 nella finale di fioretto contro Ka Long Cheung da Hong Kong, quando ha subito la rimonta da parte dell’avversario (14-14). Tutto si è così deciso all’ultimo assalto, che si è però rivelato controverso sotto la direzione di un arbitro dimostratosi poco competente e professionale.

Hao Chih Huang da Cina Taipei ha fatto disputare l’ultima stoccata per ben tre volte e in tutti i casi è andato a rivederla alla moviola: Macchi aveva sempre ragione perché era sempre partito in anticipo e aveva trovato il bersaglio, dunque aveva regolarmente vinto, ma l’arbitro ha fatto sempre ripetere e al terzo tentativo ha decretato Cheung vincitore in maniera errata. Un epilogo che ha privato l’atleta del massimo alloro e che ha generato un seguito di giustissime proteste da parte dei vertici federali italiani.

A Hong Kong l’eco di quanto successo ha portato anche a delle goliardie di cattivo gusto e a delle prese in giro rivolte agli italiani, con chiari fini commerciali. La catena Pizza Hunt ha infatti deciso che per alcuni giorni offrirà in omaggio l’ananas sulle proprie pizze. In terra asiatica, evidentemente sanno che gli italiani non gradiscono questo frutto su uno dei piatti simbolo della cucina tricolore. Inoltre nella pubblicità che spiega l’iniziativa è presente uno schermitore che infilza tre anelli di ananas. Tre come le stoccate maledette.

Filippo Macchi tornerà in pedana insieme ai propri compagni per disputare la prova a squadre ai Giochi, con la speranza che il quartetto tricolore possa andare a prendersi quello che gli errori arbitrali hanno tolto nelle prove individuali. Intanto a Hong Kong non mancheranno le pizze con ananas, sfottò di cattivo gusto che segue uno degli episodi più brutti di questa rassegna a cinque cerchi.