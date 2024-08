Rugby, il calendario della Serie A élite 2024-2025: riparte la caccia al Petrarca

Diramato anche il calendario della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile: si partirà il 12 ottobre 2024, con l’inizio della stagione regolare, che prevede un girone unico da 10 squadre con incontri di andata e ritorno, che si concluderà il 26 aprile 2025. L’ultima classificata verrà retrocessa nel Gruppo 1 della Serie A, mentre le prime quattro avranno accesso alle semifinali scudetto, con andata il 10-11 maggio e ritorno il 17-18 maggio. Le due finaliste si giocheranno il titolo tra il 31 maggio ed il 2 giugno allo stadio Lanfranchi di Parma.

Esordio interno per i campioni in carica del Petrarca Rugby, che attenderanno i Sitav Lyons, mentre il debutto della neopromossa Lazio Rugby 1927 avverrà in casa del Valorugby Emilia. Il Rugby Viadana 1970, finalista perdente nella scorsa stagione, inizierà ospitando le Fiamme Oro, la formazione della Polizia di Stato. Giocheranno il primo turno tra le mura amiche anche HBS Colorno e FEMI-CZ R. Rovigo Delta, le quali ospiteranno, rispettivamente, Mogliano Veneto Rugby e Rangers Vicenza.

CALENDARIO SERIE A ELITE 2024-2025 RUGBY MASCHILE

I giornata

12 ottobre 2024 – ore 15.30/25 gennaio 2025 – ore 14.30

Petrarca Rugby v Sitav Lyons

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

II giornata

19 ottobre 2024 – ore 15.30/1 febbraio 2025 – ore 14.30

Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby

Sitav Lyons v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

III giornata

26 ottobre 2024 – ore 15.30/15 febbraio 2025 – ore 14.30

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

HBS Colorno v Sitav Lyons

Femi-CZ Rovigo g Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

IV giornata

2 novembre 2024 – ore 14.30/1 marzo 2025 – ore 14.30

Petrarca Rugby v HBS Colorno

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

V giornata

16 novembre 2024 – ore 14.30/8 marzo 2025 – ore 14.30

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

VI giornata

30 novembre 2024 – ore 14.30/22 marzo 2025 – ore 14.30

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Veneto Rugby

VII giornata

7 dicembre 2024 – ore 14.30/29 marzo 2025 – ore 14.30

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Lazio Rugby 1927

VIII giornata

21 dicembre 2024 – ore 14.30/5 aprile 2025 – ore 15.30

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby

Sitav Lyons v Rangers Vicenza

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby

IX giornata

18 gennaio 2025 – ore 14.30/26 aprile 2025 – ore 15.30

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby

Lazio Rugby 1927 v Sitav Lyons

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia