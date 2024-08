Rugby, come sono cambiate le Zebre: i nuovi arrivi e le cessioni verso la stagione 2024-2025

Mancano esattamente un mese e un giorno alla nuova stagione dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma si sta preparando per provare a migliorarsi dopo l’ultimo posto ottenuto un anno fa. E, anche quest’estate, la franchigia federale ha vissuto una grande rivoluzione nella rosa, ma anche nello staff tecnico, con Massimo Brunello nuovo head coach.

E le rivoluzioni passano per gli addii. Sono nove i giocatori che non vestiranno più la maglia della franchigia federale la prossima stagione. Si tratta di Pierre Bruno, Tiff Eden, Taina Fox-Matamua, Riccardo Genovese, Josh Kaifa, Marco Manfredi, Alessio Sanavia, Franco Smith Jr e Liam Zocchi-Dommann. Alcuni addii sono dolorosi, come Bruno o Manfredi, altri si tratta di giocatori che non hanno certo lasciato il segno, come Eden o Kaifa.

E per guardare al futuro le Zebre si ringiovaniscono, pescando dalla nazionale Under 20 azzurra. Tra i nuovi arrivi c’è il tallonatore Giovanni Quattrini dall’Asr Milano, mentre punta al rilancio dopo un paio di anni difficili a Treviso l’apertura Giacomo Da Re, classe 99, e che può essere un interessante innesto per la squadra di Parma. Buona esperienza nel massimo campionato italiano, invece, per il pilone Luca Franceschetto, in arrivo dopo aver vestito le maglia del Petrarca Padova e del Colorno.

Come si vede, una rosa ridotta, senza pescare a mani basse dall’estero con scelte che spesso non hanno pagato. Certo, forse una rosa troppo ridotta e le Zebre dovranno tornare sul mercato, ma sicuramente un coach come Brunello sa come valorizzare i giocatori, in particolare i più giovani, e saprà tirare fuori il meglio da questa squadra. Basterà per evitare l’ultima piazza?