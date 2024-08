Roncadelle ha due campioni olimpici! De Gennaro e Bellandi fanno impazzire un paesino di 9000 abitanti!

Un piccolo paese di 9000 abitanti che nel giro di pochi minuti è diventato subito famoso in tutto il mondo! Stiamo parlando di Roncadelle, alle porte di Brescia, che ha regalato due ori all’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel K1 della canoa slalom con Giovanni De Gennaro e nel judo con Alice Bellandi (categoria -78 kg). Il tutto in una data storica per lo sport italiano, ricordando il 1° agosto 2021 quando a Tokyo (Giappone) Gianmarco Tamberi vinse l’oro nel salto in alto, seguito subito dopo da Marcell Jacobs sui 100 metri piani – con il ‘Messia’ dell’atletica italiana che è cresciuto a Desenzano del Garda (Brescia), quindi la provincia lombarda si dimostra ancora una volta terra di campioni olimpici.

Giovanni De Gennaro corona il suo sogno di salire sul gradino più alto del podio alla terza partecipazione a Cinque Cerchi dopo Rio 2016 e Tokyo 2021, riportando così l’oro nella specialità a dodici anni di distanza dall’ultima gioia azzurra con Daniele Molmenti nel 2012 a Londra. Per il canoista classe 1992, che ha ancora i suoi affetti a Roncadelle ma si allena ad Ivrea, è il riscatto dopo il settimo posto nell’Olimpiade brasiliana e, soprattutto, dopo la cocente eliminazione in semifinale tre anni fa nella Capitale giapponese, dove per due decimi venne beffata anche la cognata di Giovanni, ovvero Stefanie Horn – impegnata anch’essa nella Ville Lumiere nella medesima specialità.

Alice Bellandi ha invece sbaragliato la concorrenza forte della prima posizione nel ranking mondiale, cancellando così la delusione di Tokyo 2021, dove uscì nei quarti di finale ma in una categoria di peso inferiore (-70 kg). La judoka bresciana ha sofferto sicuramente l’esperienza nel Paese del ‘Sol Levante’, decidendo quindi di passare alla categoria superiore per provare l’assalto alla medaglia più importante a Cinque Cerchi, vinta oggi, dove ha dimostrato la sua superiorità. L’atleta delle Fiamme Oro di stanza a Roma ha fatto un percorso netto fino alla finale, dove ha battuto per somma di irregolarità l’israeliana Lahin. Nell’arte marziale nata in Giappone l’oro al Bel Paese mancava addirittura dal 2008, quando a Pechino fu Giulia Quintavalle a dominare la kermesse a Cinque Cerchi, mentre a Tokyo 2021 la molisana Maria Centracchio centrò il bronzo nella categoria -63 kg.

Compaesana di De Gennaro e Bellandi è anche Anna Danesi, capitana dell’Italvolley femminile che ha centrato l’accesso ai quarti di finale. Senza dimenticare, poi, Angela Andreoli, argento nel concorso a squadre femminile nella ginnastica artistica. Il paesino di Roncadelle da poche ore può fregiarsi di ben due campioni olimpici a Parigi 2024, che verranno sicuramente festeggiati nelle prossime settimane non appena ci sarà l’occasione: è l’orgoglio di un piccolo borgo situato a pochi chilometri da Brescia, in una provincia da sempre conosciuta per il forte attaccamento al lavoro e alla fatica. Il Sindaco Roberto Groppelli ha commentato così, attraverso le righe dell’ANSA, la prestazione dei suoi ‘figli’ prodighi: “La consapevolezza che quattro atleti sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è già di per sé motivo di orgoglio”. E l’Olimpiade non è ancora finita…