Sinner-Michelsen, ATP Cincinnati 2024: programma, orario, tv, streaming

Il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, oggi, mercoledì 14 agosto, vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che dopo aver usufruito di un bye al primo turno, sarà opposto al qualificato statunitense Alex Michelsen, giustiziere del neerlandese Tallon Griekspoor all’esordio.

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sul Center Court dopo l’incontro tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 9: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti.

La diretta tv di Sinner-Michelsen, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00), in alternanza con il torneo femminile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Mercoledì 14 agosto – Center Court

Dalle ore 17.00

Jan-Lennard Struff (Germania) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 9)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Alex Michelsen (Stati Uniti, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00)

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Sinner-Michelsen su OA Sport.