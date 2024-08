Ranking ATP Race: senza Alcaraz, solo Zverev può superare Sinner al n.1

L’eliminazione al secondo turno degli US Open 2024 di tennis dello spagnolo Carlos Alcaraz permette a Jannik Sinner di allungare sull’iberico nella Race ATP: l’azzurro finora è l’unico ad aver già ottenuto in maniera aritmetica la qualificazione alle Finals di Torino.

La graduatoria a fine stagione corrisponderà al ranking ATP alla vigilia delle Finals ed al momento l’unico che può superare Sinner al numero 1 della graduatoria al termine degli US Open è il tedesco Alexander Zverev: la combinazione che premierebbe il teutonico è comunque di difficile realizzazione.

Zverev, infatti, per puntare al numero 1 della Race dovrà obbligatoriamente vincere gli US Open (con il solo approdo in finale resterebbe già dietro all’italiano), ma dovrà anche sperare che Sinner venga eliminato prima delle semifinali. L’italiano, infatti, raggiungendo il penultimo atto sarebbe certo di restare al numero 1 nella Race.

RACE ATP DOPO IL 2° TURNO DEGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 7100

2 Carlos Alcaraz 6010 (eliminato)

3 Alexander Zverev 5815

4 Daniil Medvedev 4120

5 Casper Ruud 3695

6 Andrey Rublev 3380

7 Novak Djokovic 3260

8 Alex de Minaur 3005

9 Stefanos Tsitsipas 2735 (eliminato)

10 Taylor Fritz 2690