A che ora Musetti-Nakashima, US Open 2024: programma, tv, streaming

Il terzo turno del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, domani, venerdì 30 agosto, vedrà protagonista l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 18 del seeding, il quale sarà opposto allo statunitense Brandon Nakashima.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sullo Stadium 17: si tratta del secondo incrocio tra i due con l’unico precedente andato in scena in questa stagione al Queen’s Club di Londra. Musetti vinse agli ottavi sull’erba per 6-4 4-6 6-4.

La diretta tv di Musetti-Nakashima, match degli US Open 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Venerdì 30 agosto – Stadium 17

Dalle ore 17.00 italiane

Doppio da definire

A seguire

Donna Vekic (Croazia, 24)-Peyton Stearns (Stati Uniti)

A seguire

Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)-Grigor Dimitrov (Bulgaria, 9)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 18) – Brandon Nakashima (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per Musetti-Nakashima su OA Sport.