Ranking ATP, la situazione di classifica di Cobolli e Arnaldi a Montreal: dove possono arrivare

Doppi impegni, meteo permettendo, nella serata e poi nella notte italiana per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Montreal, sia per Flavio Cobolli, che dovrà giocare sedicesimi ed eventuali ottavi, sia per Matteo Arnaldi, un turno avanti rispetto al connazionale, che dovrà disputare ottavi ed eventuali quarti.

I due azzurri stanno scalando posizioni nel ranking ATP rispetto all’aggiornamento di lunedì scorso: Cobolli, che era 33° a quota 1323, al momento è già 29° a quota 1348, ritoccando il best ranking ed entrando per la prima volta tra i primi 30 del mondo, ma a fine torneo potrebbe addirittura essere 17°.

Un turno più avanti Matteo Arnaldi, anch’egli risalito rispetto alla classifica di lunedì scorso, quando era 46° a quota 1155, ed al momento, essendo già arrivato agli ottavi, è già rientrato in top 40, a quota 1185. L’azzurro, che è stato anche 34° in carriera, potrebbe addirittura essere 20° a fine torneo.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI MARTEDI’ 13 AGOSTO

Ranking lunedì 5 agosto: 1323, 33° posto.

Punti da scartare martedì 13 agosto: 25 (Challenger Szczecin 2023, che diventerà il 20° torneo).

Punti da incamerare martedì 13 agosto: quelli di Montreal (al momento 50).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1348 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1398 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1498 punti, 28° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1698 punti, 25° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1948 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 2298 punti, 17° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI MARTEDI’13 AGOSTO

Ranking lunedì 5 agosto: 1155, 46° posto.

Punti da scartare martedì 13 agosto: 70 (ATP Toronto 2023).

Punti da incamerare martedì 13 agosto: quelli di Montreal (al momento 100).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1185 punti, 40° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1285 punti, 37° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1485 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1735 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 2085 punti, 20° posto virtuale.