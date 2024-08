Ranking ATP (13 agosto 2024): Jannik Sinner perde 800 punti, Matteo Arnaldi irrompe in top 30

Dopo la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, è stato rilasciato questa mattina il ranking ATP aggiornato: Jannik Sinner, essendo uscito ai quarti in Canada, ha perso 800 punti, dal momento che doveva difendere i 1000 della vittoria a Toronto nel 2023.

Lorenzo Musetti perde due posizioni e scende al numero 18, ma alle sue spalle centrano il best ranking sia Matteo Arnaldi, per la prima volta in carriera in top 30, sia Flavio Cobolli, 31°. Poco più indietro Luciano Darderi, 34°, e Matteo Berrettini 42°.

Sono 9 i tennisti italiani tra i primi 100: alle spalle dei primi 6 già citati ci sono Lorenzo Sonego, 56°, Fabio Fognini, 72°, e Luca Nardi, 91°. Sono 15 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo, data la presenza di altri 6 italiani tra il 113° ed il 183° posto compresi.

RANKING ATP

Martedì 13 agosto 2024

1 Jannik Sinner 8770

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 7950

4 Alexander Zverev 6995

5 Daniil Medvedev 6355

6 Andrey Rublev 4615

7 Hubert Hurkacz 4215

8 Casper Ruud 3890

9 Grigor Dimitrov 3690

10 Alex de Minaur 3480

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Martedì 13 agosto 2024

18 Lorenzo Musetti 2250

30 Matteo Arnaldi 1485

31 Flavio Cobolli 1348

34 Luciano Darderi 1316

42 Matteo Berrettini 1170

56 Lorenzo Sonego 911

72 Fabio Fognini 759

91 Luca Nardi 619

113 Mattia Bellucci 517

137 Stefano Napolitano 447

147 Francesco Passaro 410

173 Andrea Pellegrino 344

174 Giulio Zeppieri 343

183 Matteo Gigante 332