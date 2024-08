Rally, Rovanperä domina in Finlandia. Neuville sale terzo, problemi per Evans

Kalle Rovanperä controlla la scena e conclude al comando anche il terzo giorno del Rally Finlandia 2024. Il campione del mondo di Toyota precede con margine il compagno di squadra Sébastien Ogier e la Hyundai di Thierry Neuvillle, terzo grazie ad un problema tecnico che in mattinata ha limitato Elfyn Evans.

La SS11 e la SS12 hanno aperto il terzo giorno di gara in terra finlandese, Kalle Rovanperä ha allungato sulla concorrenza capitanata dal compagno di box Sébastien Ogier. Il padrone di casa ed il finnico hanno fatto la differenza, mentre la Toyota n. 33 di Elfyn Evans perdeva terreno in seguito ad un problema tecnico.

Mattinata difficile per il gallese virtualmente al secondo posto dopo un venerdì quasi perfetto. Il britannico ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla trasmissione, oltre 1 minuto è stato perso solamente nell’ultima parte della SS12 (Päijälä 1 – 20.19 km). Sabato da scordare anche per la Ford Puma Rall1 M-Sport n. 13 del lussemburghese Grégoire Munster, protagonista di un impatto nella SS11 fortunatamente senza problemi.

I danni in casa Toyota hanno permesso a Thierry Neuville di balzare in terza piazza. Il belga di Hyundai Motorsport ha iniziato a gestire la propria posizione, determinato ad allungare in campionato visti i problemi di Evans ed all’incidente nel day-2 del compagno di box Ott Tanak.

Il pomeriggio, contraddistinto dalla ripetizione delle tre speciali svolte in mattinata, non hanno cambiato la classifica generale, Kalle Rovanperä ha continuato a controllare con facilità la scena respingendo ogni ipotetico avvicinamento da parte di Sébastien Ogier.

Le due Toyota Yaris Rally1 che non corrono regolarmente nel FIA WRC concludono quindi in prima e seconda piazza il terzo giorno del Rally Finlandia 2024 distanziate di una 20ina di secondi. Hyundai segue con il già citato Neuville, Ford si attesta in quarta piazza con la vettura di Adrien Fourmaux.

Sami Pajari (Toyota) entra in Top5, il finlandese precede Oliver Solberg che sta comandando con una relativa facilità la classe Rally2 con la propria Škoda Fabia RS n. 21 gestita dal team Toksport WRT.

Domani la disputa delle ultime due speciali da ripetere due volte: Sahloinen-Moksi da 14.27 km e Laajavuori 1 da 4.35 km.

CLASSIFICA RALLY FINLANDIA DOPO SS16