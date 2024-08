Rally, Rovanperä detta il passo dopo il secondo giorno in Finlandia. Top3 tutta Toyota

Kalle Rovanperä detta legge davanti ai compagni di squadra Elfyn Evans e Sébastien Ogier al termine del secondo giorno del Rally Finlandia 2024. Toyota monopolizza la scena dopo dieci delle venti speciali in programma, Hyundai insegue con il solo Thierry Neuville.

La mattinata del day-2 del Mondiale Rally in terra finnica si è aperta con uno spettacolare incidente durante la SS3 da parte di Ott Tanak. L’estone di Hyundai Motorsport, virtualmente secondo nella classifica piloti dopo la tappa di due settimane fa in Lettonia, ha commesso un errore nell’insidiosa speciale denominata ‘Saarikas 1’ perdendo sin da subito ogni chance di contendersi il successo finale.

Toyota ha quindi preso in mano la competizione, il padrone di casa Kalle Rovanperä ha fatto la differenza chiudendo la prima parte del venerdì al comando con solo due decimi nei confronti del compagno di squadra gallese Elfyn Evans.

Ottimo inizio, dopo la SS5, anche per il francese Sébastien Ogier (Toyota), presente a soli tre secondi dalla vetta overall con un margine di quasi sette secondi sulla Hyundai del finlandese Esapekka Lappi. Leggermente più attardato, invece, il belga Thierry Neuville, rallentato durante la SS3 in seguito ad un errore ad un incrocio.

Il fango e la pioggia hanno premiato nella SS6 e successivamente anche nella SS7 il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä. Il 23enne ha fatto la differenza ed ha progressivamente allungato nei confronti di Evans ed Ogier, saldamente in seconda ed in terza piazza virtuale in seguito ad un clamoroso errore da parte di Lappi. La Hyundai i20 Rally1 n. 4 ha infatti dovuto prematuramente salutare la scena dopo la SS6, out dopo aver colpito una pianta all’interno di una difficile sezione tecnica.

Le successive speciali non hanno modificato la graduatoria assoluta, Rovanperä ha preceduto Evans ed Ogier con un solido gap al termine della seconda delle quattro giornate del Rally Finlandia 2024. Il #69 dello schieramento svetta quindi sui compagni di box, rispettivamente a +8.0 ed a +8.6 dalla vetta.

Inseguono ad oltre 20 secondi di ritardo Neuville e la Ford Puma M-Sport n. 16 del francese Adrien Fourmaux. Il transalpino, fermo a +40.0 dalla Toyota di testa, mantiene un considerevole scarto nei confronti della Yaris n. 5 ufficiale di Sami Pajari, regolare volto della classe Rally2 che al debutto in Rally1 ha vinto la SS9.

Domani una nuova lunga giornata con sei prove in programma. La SS11 (Västilä 1 – 18.94 km) aprirà le danze prima della disputa della SS12 (Päijälä 1 – 20.19 km) e della SS13 (Ouninpohja 1 – 32.98 km). Il medesimo programma verrà rispettato al pomeriggio.

CLASSIFICA RALLY FINLANDIA DOPO LA SS10