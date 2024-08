Rally, Ogier vince il Rally Finlandia. Rovanperä out a due speciali dalla fine!

Sébastien Ogier vince in modo clamoroso il Rally Finlandia, appuntamento valido per il FIA World Rally Championship 2024. Il francese di Toyota trionfa approfittando di un incidente a sole due speciali dalla conclusione da parte del teammate finnico Kalle Rovanperä, dominatore dell’intera manifestazione ad un passo dal vincere per la prima volta davanti ai propri tifosi.

Il nativo di Gap ottiene la 61ma affermazione in carriera, la seconda in Finlandia e la terza della stagione dopo Croazia e Portogallo. La stella della serie si impone con margine sulla Hyundai di Thierry Neuville e sulla Ford M-Sport di Adrien Fourmux.

Le ultime quattro tappe, caratterizzate da un doppio passaggio sulla Sahloinen-Moksi da 14.27 km e la Laajavuori da 4.35 km, ha visto il nativo di Jyväskylä gestire l’ampio margine nei confronti di Ogier che saggiamente non ha sprecato il sesto podio stagionale in altrettante apparizioni.

Tutto è cambiato clamorosamente in occasione del secondo passaggio all’interno della selettiva Sahloinen-Moksi. La SS19, dopo aver tradito Elfyn Evans (Toytoa), ha infranto il sogno di Rovanperä di poter vincere in casa. Una roccia posta in traiettoria ha portato il due volte campione del mondo fuori dalla linea ideale e successivamente contro le piante poste ai margini della strada.

Ogier non ha preso rischi ed ha vinto il Rally Finlandia con oltre 40 secondi di margine nei confronti di Neuville, mentre al terzo posto si è piazzata la Ford Puma Rally1 n. 16 di Fourmaux. Top4 per il debuttante di Toyota GR n. 5 di Sami Pajari, il finlandese ha preceduto il vincitore della classe Rally2 Oliver Solberg (Toksport Skoda). Menzione d’onore ai margini dell’ultima giornata per il finnico Esapekka Lappi (Hyundai), il migliore nella speciale graduatoria del ‘Super Sunday’ che prende in considerazione esclusivamente i risultati della domenica.

Neuville allunga in campionato grazie al difficile week-end di Elfyn Evans (Toyota) e la prematura uscita di scena da parte del compagno di box Ott Tanak (Hyundai) nella mattinata di venerdì. Paradossalmente il principale rivale del nativo di St. Vith diventa l’otto volte campione del mondo Ogier, transalpino che non corre tutti gli appuntamenti in calendario.

Piccola pausa per il FIA WRC che riprenderà il proprio cammino a settembre con la disputa del Rally Grecia.

