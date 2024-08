Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli US Open? Montepremi e cifre turno per turno

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo agli US Open 2024, quarto e ultimo Slam della stagione che andrà in scena da venerdì 26 agosto a domenica 8 settembre. Il tennista italiano, reduce dal sigillo al Masters 1000 di Cincinnati, sta cercando di lasciarsi alle spalle la nota vicenda della positività e insegue un risultato di prestigio sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro resta tra i favoriti della vigilia, il primo obiettivo è quello di migliorare gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa.

Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro il padrone di casa Mackenzie McDonald, ma in prospettiva il suo tabellone non è dei più semplice: potrebbe incrociare il russo Daniil Medvedev ai quarti di finale e poi potrebbe dare vita alla grande sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale. Questo lo scenario agonistico, ma naturalmente c’è anche un importante risvolto dal punto di economico. Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli US Open?

La semplice partecipazione garantisce 100.000 dollari, l’accesso al secondo turno garantisce 140.000 dollari, l’approdo al terzo turno viene premiato con 215.000 dollari, l’ingresso agli ottavi di finale viene pagato 325.000 dollari, l’ammissione ai quarti di finale assicura 530.000 dollari, l’approdo in semifinale sarà accompagnato da un milione di dollari, il finalista perdente si consolerà con 1,8 milioni di dollari, il vincitore degli US Open farà festa con 3,6 milioni di dollari.

MONTEPREMI US OPEN 2024: CIFRE TURNO PER TURNO

VITTORIA: 3,6 milioni di dollari (circa 3,22 milioni di euro).

FINALE: 1,8 milioni di dollari (circa 1,61 milioni di euro).

SEMIFINALI: 1 milione di dollari (circa 892.600 euro).

QUARTI DI FINALE: 530.000 dollari (circa 473.000 euro).

OTTAVI DI FINALE: 325.000 dollari (circa 290.000 euro)

TERZO TURNO: 215.000 dollari (circa 192.000 euro)

SECONDO TURNO: 140.000 dollari (circa 125.000 euro).

PRIMO TURNO: 100.000 dollari (circa 89.300 euro).