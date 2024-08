Quanti soldi guadagna Floyd Maywather per l’esibizione con Gotti? Il montepremi di The Money

Stanotte Floyd Mayweather tornerà sul ring per disputare un incontro di esibizione a Città del Messico. Il pugile statunitense si cimenterà in un incontro di esibizione contro John Gotti III: sarà la rivincita di un match andata in scena nel giugno 2023 e finito con una rissa generale dopo che il suo avversario venne sconfitto per squalifica alla sesta ripresa.

Il 47enne americano, già Campione del Mondo in cinque categorie di peso (medi leggeri, welter, welter leggeri, leggeri, super piuma), si è ufficialmente ritirato nel 2017 da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati) ma dal 2021 ha disputato cinque incontri di esibizione e punta a dare grande spettacolo

Floyd Mayweather è famoso per essere lo sportivo che ha guadagnato di più nei primi venti anni del Terzo Millennio secondo le statistiche di Forbes e anche da questo incontro il suo conto corrente uscirà più gonfio: secondo alcune stime stilate in particolar modo dalla stampa anglosassone si parla di un introito di 20-25 milioni di dollari. John Gotti III dovrebbe invece fermarsi attorno ai cinque milioni di dollari.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO MAYWEATHER E GOTTI?

Flody Mayweather: 20-25 milioni di dollari.

John Gotti III: circa 5 milioni di dollari.