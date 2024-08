Floyd Mayweather surclassa John Gotti III nel suo ritorno sul ring: Money domina e lascia la rissa alle spalle

Floyd Mayweather ha fatto il proprio ritorno sul ring per affrontare John Gotti III in un incontro di esibizione, rivincita in quello andato in scena nel giugno 2023 e concluso con una grande rissa dopo la squalifica del nipote del boss John Gotti, morto in prigione ormai due decenni fa. Il pluri di Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (leggeri, superleggeri, welter, superwelter, superpiuma), ritiratosi ufficialmente nel 2017 ma ormai solito esprimersi in alcune esibizioni, si è imposto in maniera nitida a Città del Messico, anche se non erano previsti cartellini ufficiali e un dichiarato verdetto finale. La sua personalità si è vista fin dall’inizio, quando è entrato in scena avvolto in una bandiera messicana apportante la scritta TBE (The Best Ever, il migliore di sempre).

Il 47enne statunitense, che anche stanotte ha portato a casa circa 25 milioni di dollari giustificando il suo soprannome Money (per Forbes è lo sportivo più pagato del Terzo Millennio), ha giganteggiato contro il 31enne in quello che era ufficialmente il suo ottavo match di esibizione dopo essersi ritirato dall’agonismo con l’immacolato record di 50 vittorie in altrettanti incontri disputati. Floyd Mayweather ha disposto del rivale con relativa facilità, mettendo a segno molti colpi senza però mai mandarlo al tappeto o farlo barcollare, tanto che il pubblico ha manifestato il proprio disappunto. Al termine della sfida c’è stato pure un abbraccio tra i due contendenti, difficile da immaginare dopo quanto successo 14 mesi fa.

Il match si è disputato sulla lunghezza degli otto round da due minuti ciascuno. Mayweather ha lasciato andare il destro in un paio di occasioni nella prima ripresa, ma nella seconda è stato richiamato per avere dato un colpo dietro la nuca ed è stato sostituito l’arbitro. L’americano ha insistito nell’azione nel terzo round, colpendo con insistenza Gotti e schivando i suoi rari e vanni tentativo. La rapidità di The Money fa la differenza nella parte centrale dello show, ma il pubblico fischia perché vorrebbe più azione e anche qualche tentativo in più di Gotti, che pensa solo a schivare. Negli ultimi due round Mayweather sfoggia qualche pugno di qualità e tira fuori la lingua prima della conclusione seguita da un abbraccio. Il cartellino teorico reciterebbe un 80-72 senza ombra di dubbio.