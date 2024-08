Boxe, Floyd Mayweather torna sul ring: rivincita con John Gotti III. “Combattente fino alla morte”

Floyd Mayweather tornerà sul ring nella notte italiana tra sabato 24 e domenica 25 agosto a Città del Messico. Uno dei più grandi pugili della storia contemporanea si cimenterà in un incontro di esibizione contro John Gotti III: sarà la rivincita di un match andata in scena nel giugno 2023 e finito con una rissa generale dopo che Gotti venne sconfitto per squalifica alla sesta ripresa.

Il 47enne statunitense, già Campione del Mondo in cinque categorie di peso (medi leggeri, welter, welter leggeri, leggeri, super piuma), si è ufficialmente ritirato nel 2017 da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati) ma dal 2021 ha disputato cinque incontri di esibizione. Lo sportivo più ricco del terzo millennio incrocerà i guantoni con il nipote del padrino John Gotti, morto in carcere nel 2002.

Floyd Mayweather era stato chiaro in conferenza stampa: “Si tratta sempre di combattere e io rimarrò un combattente fino a quando morirò. Ora diamoci dentro e diamo spettacolo. Ho girato il mondo e ho affrontato i migliori. Quanto al Messico, avete avuto una leggenda come Julio Cesar Chavez: mio zio Roger Mayweather lo ha affrontato due volte, non è riuscito a batterlo, ma ha combattuto due volte contro di lui. Si tratta sempre di competere e di confrontarsi con i migliori“.

John Gotti III ha dichiarato: “Questa sfida può dettare il corso del mio futuro nella boxe. Dal punto di vista pugilistico, ho cattive intenzioni. Dopo tutto quello che è successo l’ultima volta, vedremo chi uscirà dal ring per primo: sarà un match durissimo, e molto interessante. Non lasciatevi ingannare da Mayweather, sta prendendo la cosa sul serio, verrà a combattere. Sono uno dei pochissimi ad avere avuto la possibilità di una rivincita contro Floyd, che è uno dei più grandi combattenti che abbia mai allacciato i guantoni da boxe. Essere sul ring contro uno di quel calibro mi entusiasma. Ho visto il suo meglio, lui non ha visto il mio“.