Quanti punti ha guadagnato Sinner nella classifica ATP su Alcaraz, Djokovic e Zverev: la situazione a Cincinnati

Jannik Sinner continua a mettere fieno in cascina. La vittoria contro Alexander Zverev nella semifinale del Masters1000 di Cincinnati e la qualificazione per l’atto conclusivo hanno dei riflessi importanti nella classifica mondiale.

Ricordiamo che Sinner era ripartito negli USA da quota 8760, portandosi a 9160, mentre il serbo Novak Djokovic ha deciso di non essere a Cincinnati: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dunque non ha difeso. Per questi motivi Nole, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, ad almeno 1950 punti di distanza da Sinner.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, nella scorsa edizione del torneo statunitense fu sconfitto in Finale, quindi l’uscita di scena nel secondo turno contro il francese Gael Monfils è costata ben 600 punti, prendendone soltanto 10 per l’eliminazione all’esordio (7360 punti), a -100 da Djokovic.

In tutto questo Zverev, sconfitto proprio dal nostro portacolori, resta a distanza da sicurezza in quarta posizione con un ritardo dalla vetta di 2375 punti.

RANKING UFFICIALE MARTEDI’ 13 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8770

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 7950

4 Alexander Zverev 6995

RANKING VIRTUALE LUNEDÌ 19 AGOSTO

1 Jannik Sinner 9410 (+640, in Finale a Cincinnati)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000, assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-590, eliminato a Cincinnati)

4 Alexander Zverev 7035 (+40, eliminato a Cincinnati)