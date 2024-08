Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP? Il vero balzo vincendo la finale a Winston-Salem

Lorenzo Sonego è tornato ad assaporare il gusto di qualcosa di valore nel massimo circuito internazionale del tennis. Il piemontese ha sconfitto ieri nella semifinale dell’ATP di Winston-Salem il belga David Goffin e quest’oggi si giocherà il titolo del torneo americano contro lo statunitense Alex Michelsen.

Per Sonny è arrivata la sesta Finale in carriera, la terza sul duro dopo quelle di Vienna e di Metz. Si andrà a caccia del quarto sigillo, che potrebbe avere delle ripercussioni nella classifica mondiale. Grazie al percorso affrontato in maniera più che degna questa settimana, Lorenzo ha guadagnato sei posizioni nell’aggiornamento live del ranking ATP.

Tenuto conto dei 1031 punti acquisiti, Sonego sarebbe n.52 del mondo. La vittoria del torneo gli consentirebbe un salto ulteriore nella graduatoria. Se dovesse battere Michelsen, scavalcherebbe proprio lo statunitense nel ranking e si porterebbe al n.48, visti i 1116 punti che può totalizzare.

Pertanto, la partita di oggi (dalle 23.00 italiane) avrà un risvolto interessante anche nella sfida tra i due giocatori per il posizionamento nella classifica mondiale.

RANKING ATP LORENZO SONEGO

Finale ATP Winston-Salem: 1031 punti (n.52 ATP virtuale)

Vittoria ATP Winston-Salem: 1116 punti (n.48 ATP virtuale)